Attraktion zum Frühlingsfest Riesenrad dreht sich ab Samstag am Beueler Rheinufer

Das Frühlingsfest am Beueler Rheinufer unter der Kennedybrücke findet am Samstag, 16. März, von 10 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 17. März, von 11 bis 18 Uhr statt. Das 40 Meter hohe Riesenrad der Familie Hoefnagels wird am Samstag eröffnet. Ein Erwachsener zahlt für eine Fahrt mit dem „Bella Vista“ sieben Euro, für Kinder müssen fünf Euro pro Person gezahlt werden. Zwei Monate lang soll es am Rheinufer stehen.