Siegburger Straße in Beuel : Feuerwehr wegen Verdachts auf Gasaustritt im Einsatz

Beuel Am Donnerstagmittag ist die Feuerwehr wegen des Verdachts auf austretendes Gas zu einem Einsatz an der Siegburger Straße in Beuel ausgerückt. In dem betroffenen Mehrfamilienhaus fanden die Kräfte eine Gaskartusche.



Die Feuerwehr ist am Donnerstagmittag wegen des Verdachts auf austretendes Gas zu einem Einsatz nach Beuel ausgerückt. Wie Sebastian Sedlacek von der Feuerwehr Bonn mitteilte, waren die Kräfte um 13.01 Uhr wegen des Geruchs von Gas in die Siegburger Straße gerufen worden.