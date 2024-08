Viel Zuspruch, keine Genehmigung Stadt Bonn lehnt Weihnachtsmarkt am Beueler Rheinufer ab

Beuel · Ein Beueler Unternehmer will 2025 einen Weihnachtsmarkt am Beueler Rheinufer organisieren – mit Buden und Eisbahn. Die Idee kommt gut an, aber von der Stadt Bonn gibt es keine Genehmigung. Das sind die Gründe.

02.08.2024 , 16:29 Uhr

Von der Stadt gibt es keine Genehmigung für einen Weihnachtsmarkt am Beueler Rheinufer. Foto: Meike Böschemeyer

Von Dennis Scherer