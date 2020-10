Baustelle in Beuel : Arbeiter bei Unfall leicht verletzt

Polizei und Rettungskräfte stehen vor der Unfallstelle in Beuel. Foto: Matthias Kehrein

Bonn Auf einer Baustelle in Bonn-Beuel hat sich am Freitagmittag eine Palette mit Steinen von einem Kran gelöst. Die Steine verletzten einen Arbeiter leicht. Pech für ihn: Die Polizei nahm in zunächst in Haft.



In der Stiftstraße in Bonn-Beuel hat sich am Freitagmittag ein Unfall ereignet. Auf einer Baustelle löste sich eine Palette mit Steinen von einem Kran und fiel in das Treppenhaus eines Neubaus. Dabei wurde einer der Arbeiter verletzt. Polizei und Rettungskräfte waren vor Ort, der Arbeiter verletzte sich nur leicht. Weitere Ermittlungen führt nun das Amt für Arbeitsschutz.

Der verletzte Arbeiter hatte hingegen doppeltes Pech. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, lag ein Haftbefehl gegen den Verletzten vor. Dieser sollte zuvor aus Deutschland abgeschoben werden. Die Polizei Bonn nahm den Arbeiter in Abschiebehaft und übergab ihn dem Ausländeramt. Wie die zuständige Baufirma am Dienstag dann mitteilte, handelte es sich bei der Festnahme durch die Polizei allerdings um einen Fehler. Ihr Mitarbeiter sei bereits kurz nach dem Vorfall wieder freigelassen worden.