Unfall in Beuel Straßenbahn der Linie 66 und Auto kollidieren

Am Montagabend hat sich auf der Sankt Augustiner Straße in Bonn-Beuel einen Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto ereignet. Die Sankt Augustiner Straße wurde ab Höhe der Königswinterer Straße in Fahrtrichtung Zentrum kurzzeitig gesperrt. Um 20.41 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben, bestätigte der Bonner Polizeisprecher Oliver Krosch am Abend.