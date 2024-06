Veranstaltung am Wochenende Streetfood-Festival am Beueler Rheinufer

Von Freitag, 7. Juni, bis Sonntag, 9. Juni, findet ein Streetfood-Festival unterhalb der Kennedybrücke am Beueler Rheinufer statt. An drei Tagen laden die Wevent Unternehmergesellschaft (UG) und die Gewerbe-Gemeinschaft Beuel Interessierte zum Schlemmen an die Promenade ein. An zahlreichen Ständen können die Gäste verschiedene Leckereien probieren: Es gibt Speisen aus dem Allgäu, ungarische Langos oder Spezialitäten aus Afghanistan. Außerdem werden griechische Grill-Spieße, ghanaischer Jollof-Reis und Variationen aus Wagyu verkauft, einem japanischen Rindfleisch. Die Auswahl des Festivals umfasst vegane und vegetarische Speisen ebenso wie fleischhaltige Gerichte.