30-jährige Geschichte einer Badminton-Halle in Beuel Wo schon der Sultan von Brunei Badminton spielte

Wenn man die Badminton-Halle in Pützchen Ende der 1990er Jahre betrat, hätte man meinen können, man wäre in einer US-amerikanischen „Sports Bar“ gelandet. Als Deko gab es eine Freiheitsstatue, und der Zigarettenautomat lief „besser als in einer Großraumdisco“, erinnert sich Eigentümer Jan Knobloch. Überall standen Aschenbecher herum und sie verkauften „Bier ohne Ende“, sagt Knobloch. Über die für die Zeit außergewöhnlichen Großbildschirme wurden die Fußball-WM und Formel 1-Rennen übertragen, manchmal sogar die ganze Nacht über. „Das waren die fetten Jahre“, bestätigt Eigentümerin Annette Bock.