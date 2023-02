Polizei ermittelt : Betrüger erbeuten mehr als 30.000 Euro von Seniorin in Beuel

Betrugsfälle in Bonn und Region : Telefonbetrüger verhöhnen 85-Jährige nach Geldübergabe Gleich zweimal haben am Donnerstag Telefonbetrüger in Bonn und der Region ältere Menschen um ihr Geld betrogen. In einem Fall erbeuteten sie 78.000 Euro - und verhöhnten das Opfer später.