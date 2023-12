Vorschau Januar 2024 Theater Marabu in Beuel präsentiert neues Programm

In „Mission: LAIKA" erlebt das Ensemble ein Weltraumabenteuer. Sie gehen auf die Suche nach Geschichten, die in den schwarzen Löchern verloren gegangen sind. Das Stück soll ein Mix aus Dokutheater, Performance und Infotainment sein. Vorstellungen sind am 28. Januar um 15 Uhr und am 29. Januar um zehn Uhr.