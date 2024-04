Am Rheinufer in Bonn-Beuel Treibgut sammelt sich seit Wochen am China-Schiff

Man könnte fast meinen, der braune Treibgutteppich am China-Schiff in Beuel sei so stabil, dass man damit den Rhein überqueren könnte. An dem ehemaligen Restaurantschiff sammelt sich seit Wochen Treibgut. Der Teppich ist so dicht, dass das Rheinwasser an einigen Stellen kaum zu sehen ist. Doch wer ist dafür zuständig, ihn zu entfernen?