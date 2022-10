Polizei ermittelt : Unbekannte brechen in Bäckerei in Beuel ein

Bonn Noch unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in eine Bäckerei in Beuel eingebrochen. Die Polizei ermittelt und sucht nach möglichen Zeugen.

Eine Bäckerei an der Siegburger Straße in Bonn-Beuel war in der Nacht zu Freitag das Ziel von Einbrechern. Wie die Polizei mitteilte, brachen die noch unbekannten Täter in der Zeit zwischen Donnerstagabend, 17.30 Uhr, und Freitagmorgen, 4.45 Uhr, in das Geschäft ein. Demnach hebelten sie gewaltsam die Tür auf und gelangten so in den Verkaufsraum.