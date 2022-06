Polizei ermittelt : Unbekannte brechen in die Rheinlust ein und stehlen Geld

In der Nacht zum Dienstag brachen die Täter über ein Kellerfenster in die Gaststätte ein. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Beuel Unbekannte sind in die Rheinlust in Beuel eingebrochen, haben einen hohen Schaden verursacht und Bargeld in unbekannter Höhe gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in eine Gaststätte in Beuel, aus der die Täter in der Nacht zu Dienstag Alkohol und Bargeld gestohlen haben. Nach GA-Informationen handelt es sich bei der Gaststätte um die Rheinlust. Die Täter brachen laut Polizei zwischen 1 und 7 Uhr über den Keller in die Gaststätte ein und hebelten weitere Türen im Innenbereich auf.

Erbeutet haben die Täter zwei Flaschen Whiskey, sowie Bargeld aus einem aufgebrochenen Tresor. Durch ihr rabiates Vorgehen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro, wie die Polizei mitteilte. Wie viel Geld die Täter erbeuteten, ist unklar.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Rheinaustraße gesehen haben. Entsprechende Hinweise können telefonisch unter der 0228/150 oder per E-Mail an die KK13.Bonn@polizei.nrw.de gegeben werden.

(ga)