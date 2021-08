Aufregung am Beuler Bahnhof : Unbekannte bringen illegales Werbeplakat mit Hakenkreuz an

Beuel Unbekannte haben ein illegales Werbeplakat mit einem Hakenkreuz am Beueler Bahnhof angebracht. Die Stadtwerke Bonn lassen das Pamphlet sofort entfernen. Die AfD Bonn ist enttäuscht und entsetzt.

Für viel Aufregung und Ärger hat am Donnerstag und am Freitag ein Plakat an der S-Bahnhaltestelle am Beueler Bahnhof gesorgt. Unbekannte hatten ein großes rotes Plakat mit den Buchstaben A, F und D und einem Hakenkreuz in der Glasvitrine des Unterstands befestigt. Dafür hatten sie mittels eines Vierkantschlüssels die Glastür geöffnet.