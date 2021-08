Zeugen gesucht : Unbekannte zerstechen Reifen an acht Autos in Beuel

Ramersdorf Unbekannte haben in Beuel in der Nacht auf Freitag die Reifen an insgesamt acht Autos zerstochen. Die Polizei bittet sucht nun nach Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben.

An insgesamt acht Autos haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Beuel die Reifen zerstochen. Dies teilte die Polizei Bonn am Freitag mit. Die Vorfälle sollen sich zwischen 18.30 Uhr am Donnerstagabend und 5.40 Uhr am Freitagmorgen im Bereich der Mehlemerstraße in Ramersdorf ereignet haben.