Störung seit Donnerstagabend Beuel von erheblichen Telekom-Problemen betroffen

Mit erheblichen Problemen im Festnetz und Internet haben Telekom-Kunden seit Donnerstagabend in Teilen von Beuel zu kämpfen. Die Störung werde zudem noch einige Tage andauern, teilte das Unternehmen am Freitag auf GA-Anfrage mit. Die Ursache für die Festnetzstörung ist ein Kurzschluss in einem versorgenden Verteilerkasten, der zu einem Brand geführt hat. Der betroffene Verteilerkasten versorgt Kunden in Ramersdorf und im Randbereich von Beuel.