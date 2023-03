Verkehrsunfall inBonn Straßenbahn Linie 62 kollidiert am Beueler Bahnhof mit Auto

Bonn · Am Freitagvormittag sind in Beuel am Bahnhof ein Auto und eine Straßenbahn kollidiert. Infolgedessen blieb die Strecke der Linie 62 für eine knappe Stunde gesperrt.

24.03.2023, 13:56 Uhr

Die Bahnlinie 62 blieb am Beueler Bahnhof für knapp eine Stunde gesperrt. Foto: Petra Reuter





Von Petra Reuter