Angebot für Händler Unternehmen transportiert Altpapier in Beuel auf Abruf ab

Das Angebot der Gewerbegemeinschaft hat bisher noch kein Händler aus Beuel wahrgenommen, teilte das Entsorgungsunternehmen Schmitz Blitz auf Anfrage mit. „Aber das wäre auch überraschend“, sagte ein Sachbearbeiter. „Denn wir haben das Angebot erst am vergangenen Montag an die Gewerbegemeinschaft geschickt. So schnell meldet sich niemand.“