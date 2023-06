Abschied von Pfarrer Wilfried Evertz Im Herzen bleibe ich immer ein Beueler

„Jetzt muss ich erst einmal tief durchatmen.“ Sichtlich gerührt war Pfarrer Wilfried Evertz, als ihm die Ministranten von St. Josef mitten im Gottesdienst spontan um den Hals fielen, um sich zu verabschieden. „Wir werden Ihre Unterstützung und Ihre Begleitung niemals vergessen. Und wir werden uns immer an so manch sportliche Begegnung in der Sakristei erinnern“, hatte Felix Orth gerade gesagt, als alle Messdiener am Altar aufsprangen und auf den beliebten Seelsorger zugingen. Nicht nur Pfarrer Evertz schien von dieser Geste sehr gerührt. Die ganze Gemeinde reagierte mit einem lang anhaltenden Applaus auf dieses „Schlüsselmoment“, der wohl allen aus dem Herzen sprach. Unter dem Motto „Dem Schlüssel sei Dank!“ stand am Sonntagnachmittag der festliche Gottesdienst in St. Josef, mit dem der Stadtbezirk den beliebten Pfarrer verabschiedete.