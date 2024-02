200 Jahre Beueler Weiberfastnacht Vorfreude auf den längsten Karnevalsumzug der Geschichte

Der General-Anzeiger überträgt sowohl den Rathaussturm aus Beuel als auch den Rosenmontagszug in Bonn live auf dem Karnevalsportal kamelle.de. An Weiberfastnacht melden sich GA-Redakteur Holger Willcke und Ex-Wäscherprinzessin Ariane Clever ab 10.45 Uhr vom Beueler Rathaus. Am Rosenmontag startet der Livestream vom Alten Rathaus um 12.11 Uhr. Beide Streams aus dem vergangenen Jahr sind auch im Nachgang noch abrufbar auf ga.de/youtube.