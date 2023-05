Idee aus anderen Städten Beuelerin fordert eine temporäre Spielstraße in Holzlar

Clauß kam über einen Fernsehbericht auf eine Idee: In Städten wie Köln, Düsseldorf, Dortmund und Berlin gibt es schon temporäre Spielstraßen, und so etwas möchte sie auch für ihre Straße. Das bedeutet: An einem Tag in der Woche wird eine Straße für einen bestimmten Zeitraum mit Barken für jeglichen Verkehr gesperrt, der nicht dort hingehört. Stattdessen können Kinder diese Abschnitte nutzen, um auf der Straße zu spielen. „In Berlin ist das jeden Mittwoch“, so Clauß. Sie könnte sich den Sonntag vorstellen. Wenn die Sperrung nicht mehr benötigt wird, kann man sie wieder abschaffen.