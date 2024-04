Geologische Gutachten in Beuel Bohrungen in der Rheinaue sollen Machbarkeit von Seilbahn klären

Manche Spaziergänger und Radfahrer werden sich in diesen Tagen gefragt haben, was der blaue Lastwagen und diese seltsame blaue Apparatur mit den vielen Rohren in der Beueler Rheinaue etwa in Höhe der Telekom am Landgrabenweg zu suchen hatte. Wie das Presseamt auf Anfrage mitteilt, handelte es sich dabei um eine weitere Probebohrung für die Stützpfeiler-Standorte der geplanten Seilbahn.