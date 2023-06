Beueler kritisieren Umgang mit Bürgerdialog „Alles, was von der Stadt zurückkommt, ist eine unverständliche Stellungnahme“

Der Bürgerverein fordert eine Beteiligung der Dorfbewohner. „Wir möchten, dass die Bürger in die Planung miteinbezogen werden“, so Töpert. Auch die Stadtverordneten hat der Bürgerverein wegen dieses Themas kontaktiert. Loehr kritisiert vor allem den von der Stadt initiierten Bürgerdialog. „Man engagiert sich und alles, was von der Stadt zurückkommt, ist eine unpersönliche und unverständliche Stellungnahme. Ein Dialog ist das nicht“, findet sie. Das Presseamt sagt dazu, die Stadt nehme die Anliegen der Bürger ernst und sei bemüht schnell zu antworten. „Aufgrund der Fülle an Aufgaben ist das leider nicht immer möglich“, so Hoffman.