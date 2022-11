Beueler Innenstadt : Bürgerbeteiligung zur Umgestaltung der Friedrich-Breuer-Straße startet im November

Beuel Die von Grün-Rot-Rot geplante Neugestaltung der Friedrich-Breuer-Straße, durch die der Autoverkehr reduziert werden soll, geht nun in die Bügerbeteiligung. Die Stadtverwaltung plant dafür im November unterschiedliche Veranstaltungen – digital und in vor Ort.

Die Stadt will die Bürgerinnen und Bürger mit unterschiedlichen Veranstaltungen im November in die von Grün-Rot-Rot geplante Neugestaltung der Friedrich-Breuer-Straße in Beuel miteinbeziehen. Das teilte die Verwaltung am Donnerstag mit.