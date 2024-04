Marode Sporthallen Warum die Bonner Bundesliga-Handballer nach Königswinter ausweichen

Denn ausgerechnet vor so einem großen Spiel machte den Handballern der Hallenboden in der Halle der Ausweichspielstätte in Beuel-Ost große Sorgen. Wie die Verantwortlichen der TSV Bonn rechtsrheinisch 1897/1907 e.V. berichten, wurde die Versiegelung des Bodens der Halle an der IGS Bonn-Beuel nach Reinigungsarbeiten Mitte März an einigen Stellen beschädigt. „So ist die Nutzung der Halle der IGS mit Haftmitteln derzeit nur eingeschränkt möglich“, erläutert Peter Bitzer vom TSV, der die Bonner Jugendspielgemeinschaft seit vier Jahren mit der HSG Geislar/Oberkassel, dem Poppelsdorfer HV und dem Godesberger TV bildet.