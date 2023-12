Nachruf auf Bonner Politiker Einflussreicher CDU-Politiker Georg Fenninger ist gestorben

Georg Fenninger konnte sich aber auch an seiner CDU, deren Mitglied er mehr als 50 Jahre war, reiben. In seiner Doppelfunktion als Stadtrat und Beueler Bezirksverordneter schickte er immer mal wieder Ordnungsrufe in Richtung Stadtbezirk Beuel. „Manche Themen muss man aus gesamtstädtischer Sicht betrachten und entscheiden. Da spielen Bezirksinteressen eine untergeordnete Rolle“, sagte er vor Jahren und rüffelte seine Parteikollegen. Erinnert sei an die Diskussion um die Bezirksbüchereien und den Wertstoffhof für Bonnorange. Mal obsiegten die gesamtstädtischen Interessen, mal die Beueler Wünsche.