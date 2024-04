Vorstellung in Oberkassel Artistenkinder zeigen ihr Können im Circus Corelli

Jedes Kind hat einen kleinen Auftritt. Manche Kinder balancieren auf Bällen, springen dabei Seil. Andere jonglieren oder fahren auf winzigen Fahrrädern und Einrädern. Und auch die Erwachsenen aus dem Publikum werden in die Show eingebunden. Einige von ihnen müssen selbst in die Manege – wenn auch nicht ganz freiwillig. Jonathan, der Moderator, leitet das Ganze an. Ganz auf sich allein gestellt, sind die Kinder allerdings nicht. Sechs ehrenamtliche Übungsleiter assistieren bei schweren Übungen oder kümmern sich um den Auf- und Abbau in der Manege.