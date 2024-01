Umzug nach Beuel Biersommelier schließt Laden in der Bonner Altstadt

Um sich künftig ganz auf seine Brauwerkstatt in Beuel zu konzentrieren, schließt Christoph Steinhauer seinen Laden in der Breite Straße 74 in der Bonner Altstadt zum 30. Juni. „Alle meine Tastings und Braukurse finden ja bereits seit dem Frühjahr 2022 in Beuel statt“, schreibt der Biersommelier auf seiner Homepage. Außerdem werde es nach der Schließung des Ladenlokals regelmäßig einen Werksverkauf ausgewählter Spezialbiere in Beuel geben. „Es geht also auf jeden Fall weiter mit der Craftquelle.“