Auf den Marktwiesen Das erwartet Besucher bei „Pützchen feiert inklusiv“ in Beuel

An diesem 9. Juni gibt es auch noch weitere Anlässe, die gefeiert und in den Mittelpunkt der Veranstaltung gestellt werden: Das Therapiezentrum an der Siegburger Straße feiert 35. Geburtstag, die Interessengemeinschaft der Ortsvereine von Pützchen und Bechlinghoven wird 60 Jahre alt und die evangelische Nommensenkirche in Pützchen feiert an diesem Tag ihren 38. Geburtstag. Das Fest dauert von 11 bis 18 Uhr. Der Auftritt von Bläck Fööss ist für 15 Uhr geplant. Anschließend spielt Knallblech auf der Bühne.