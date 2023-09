Restaurant Sa Finca in Beuel So wurde aus einem Elektroniker ein Gastronom

So wurde aus einem Elektroniker ein Gastronom

Restaurant Sa Finca in Beuel

Serie | Beuel · Robert Buljat kam als Kind aus Kroatien nach Deutschland, wo die Familie ein Restaurant hatte. Er lernte Elektroniker, machte aber nach Feierabend später noch Schichten in einem anderen Restaurant. Bis er sich schließlich entschloss, sein eigenes aufzumachen.

25.09.2023, 12:00 Uhr

Robert Buljat führt seit 2008 sein Tapas-Restaurant "Sa Finca" in Beuel.

