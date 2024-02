Sponsoring der Beueler Weiberfastnacht Das sind die Gewinner der Weiberfastnachtslotterie

Uwe Petersen aus Beuel hat bei der Jubiläumslotterie „200 Jahre Beueler Weiberfastnacht“ den ersten Preis gewonnen: Eine achttägige Flusskreuzfahrt von Düsseldorf bis in die Niederlande. Sein Reisetermin steht auch schon fest: 22. bis 29. März. Den Gutschein hat ihm Kreuzfahrtdirektor Thomas Richter vom Reiseunternehmen Leitner aus Nürnberg am Freitagnachmittag persönlich in Beuel überreicht.