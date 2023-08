Die Adelheidisoktav in Pützchen startet Wallfahrt will Jugend begeistern

Die Adelheid-Wallfahrt wartet in diesem Jahr auch mit Angeboten für Jugendliche auf. So wird am Freitag, 1. September, ab 19.30 Uhr ein Jugendgottesdienst in der Wallfahrtskirche gefeiert. Die Frauenwallfahrt beginnt am Dienstag, 29. August, um 15 Uhr in der katholischen St. Adelheid-Kirche in Pützchen mit einer Heiligen Messe.