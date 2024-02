Auf dem Weg zum Sportpark Die erste deutsche Badminton-Akademie steht in Beuel

▶ Badminton-Museum: Helga (74) und Roland Maywald (75) werden im Bundesleistungszentrum das erste deutsche Badmintonmuseum eröffnen. Seit vielen Monaten bereiten die beiden ehemals erfolgreichen Badmintonspieler des 1. BC Beuel das Projekt vor: Exponate werden gesammelt, Schaukästen bestückt und Räume vorbereitet. „Die Ausstellung wird an mehreren Stellen im Leistungszentrum zu sehen sein“, sagt Helga Maywald, die seit Jahrzehnten gemeinsam mit ihrem Mann alles sammelt, was mit dem Badmintonsport zu tun hat. Bislang lagern alle Exponate in ihrem Privathaus in Birlinghoven: Bilder, Zeitungsausschnitte, Federbälle und -schläger aus vergangenen Zeiten. Seitdem die beiden ehemaligen Lehrer – sie unterrichteten beide an der Gesamtschule Beuel – in Ruhestand sind, haben sie alle Sammelstücke sortiert, geordnet, abfotografiert und Fotobücher davon erstellt.