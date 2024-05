Ausstellung mit lebenden Tieren an Pfingsten Wer mag, kann im Brückenforum die größten Vogelspinnen der Welt streicheln

Beuel · An den Pfingstfeiertagen gastiert Europas größte Wanderausstellung im Terraristik-Bereich in Bonn. Aus dem Brückenforum wird ein Streichelzoo mit Vogelspinnen. Der Ausstellungsleiter will Besuchern ihre Ängste nehmen.

16.05.2024 , 18:00 Uhr

Keine Angst vor Riesenspinnen! Wie im Streichelzoo soll es im Brückenforum zugehen. Foto: Spinnen- und Insektenausstellung





Von Sascha Stienen Redakteur Bonn