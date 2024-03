15.000 Euro Strafe Das sagt die Politik zur drohenden Vertragsstrafe gegen die Caritas

Der Appell des Bonner Katholikenrats an die Mitglieder des Finanzausschusses, in der Sitzung am Mittwoch nicht die von der Verwaltung vorgeschlagene Vertragsstrafe von 15.000 Euro gegen den Caritasverband zu verhängen, hat unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Wie berichtet, hatte der Caritasverband beim Bau von zwei Apartment-Häusern für ehemals Obdachlose und Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen in Geislar gegen mit der Stadt vereinbarte Energiestandards verstoßen, um erhebliche zeitliche Verzögerungen zu vermeiden.