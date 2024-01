Seit 1838: Familientradition Anton Dahm Mitarbeiter treffen sich 18 Jahre nach der Insolvenz

„Ich kriege heute ein Brötchen mit Fleischwurst. Einen Zentimeter dick soll sie sein!“, ruft Willi Vianden in die Runde. Die Betonung liegt auf „einen Zentimeter“ und schallendes Gelächter ertönt am Freitagabend im Sudhaus in der Bonner Innenstadt. Und tatsächlich hat Vianden ein solches Brötchen dabei und übergibt es seinem ehemaligen Kollegen und Prokuristen bei Dahm, Klaus Cremer. Es steht symbolisch für die Zusammenarbeit im 2006 insolvent gegangenen Beueler Sanitär- und Werkzeughandel Anton Dahm. Zudem sei es ein klassischer Spruch Cremers gewesen, wenn vor Arbeitsbeginn das Frühstück geholt wurde.