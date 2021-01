Mängel an Technik festgestellt : Stadt Bonn muss das Ennertbad sanieren

Mängel an Technik festgestellt

Beuel. Der Tüv hat Mängel bei der Technik im Ennertbad mit Reparaturkosten in Höhe von etwa 300.000 Euro festgestellt. Das Freibad soll trotzdem 2021 öffnen können.

Ob das Ennertbad im kommenden Frühjahr – unabhängig von der Pandemie – öffnen kann, ist offenbar zeitweise nicht klar gewesen. Kurzfristig hat die Stadt 300.000 Euro für dringende Arbeiten zur Verfügung gestellt, damit eine Öffnung überhaupt möglich ist. Das geht aus der Begründung der Beschlussvorlage zu „Überplanmäßigen Ausgaben für die Bereitstellung und den Betrieb von Bädern“ in Bonn hervor. Bereits am 5. November hatten die Mitglieder des Rates in der konstituierenden Sitzung beschlossen, weitere 450.000 Euro im Haushalt vorzusehen. Der Beschluss war einstimmig, bei Enthaltung eines AfD-Ratsmitglieds.