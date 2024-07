Wiedersehen nach Jahrzehnten Bonner erinnern sich an eine legendäre Fußballschülermannschaft

Thorsten Kufahl präsentiert eine alte Zeitungsseite aus dem General-Anzeiger, die er noch in seinem Archiv gefunden hat. Am 27. November 1980 berichtete der GA über die Fußball-Stadtmeister der Schulen. Und genau unter den B-Junioren des Hardtberg-Gymnasiums mit dem späteren Weltmeistertorhüter Bodo Illgner lachen die C-Jugendlichen des Ernst-Kalkuhl-Gymnasiums mit den damals üblichen Frisuren und einer Meisterschale nach dem 4:3-Sieg nach Verlängerung gegen die Realschule Beuel in die Kamera.