Kidical Mass feiert Schulstraßen Fahrraddemo radelt durch Beuel für mehr Verkehrssicherheit

Auf der gesperrten Neustraße wird der ADFC am Tag der Demo einen Verkehrsparcours aufbauen, in dem die Kinder ihr Können testen dürfen, bis die Tour losgeht. Die gemeinsame Fahrt endet gegen 16.30 Uhr in der Nähe des Spielplatzes am Mirecourtplatz am Beueler Rheinufer. „Bei uns sind alle willkommen, die mitfahren möchten – selbstverständlich auch in Anhängern und auf Lastenrädern“, betont Laffin. „Eltern und Großeltern dürfen mitgebracht werden.“