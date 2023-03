Blumengrüße von der Rheinpromenade Beueler Frühlingsfest lockt zahlreiche Besucher an

„Einige Anwohner wissen immer schon, dass wir kommen“, berichtet Stefan Becker, Vizepräsident des Vespa-Clubs Bonn. Die Tradition, blühende Frühlingsboten zu verteilen, reicht lange zurück. Schon in den 1960er Jahren hat es in Beuel einen Blumenkorso gegeben. Das erste Blumenfest in Beuel fand 1953 statt. Über 20 Vespa-Fahrer nehmen dieses Jahr an der Rundfahrt teil. Insgesamt zählt der 1958 gegründete Vespa Club Bonn etwa 50 Mitglieder.