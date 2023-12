Die Folgen von Hochwasser und Regen Hausbewohner in Geislar kämpfen gegen steigendes Grundwasser an

Deiche und Dämme halten in diesen Tagen den meisten Bewohnern von Beuel das Hochwasser von Rhein und Sieg sprichwörtlich vom Hals. Aber bei den hohen Pegelständen gibt es vor allem im Beueler Norden ein anderes Problem: aufsteigendes Grundwasser. Sind die Wasserstände in Rhein und Sieg zu hoch, kann das aufsteigende Grundwasser nicht in die Flüsse abfließen und drängt zum Beispiel in die Keller der angrenzenden Wohnhäuser. Vor allem in tieferliegenden Gebieten wie in Geislar ist das sogenannte Drängewasser aktuell ein Problem.