Hohe Nachfrage : General-Anzeiger verlost 30 Karten für Nostalgiesitzung in Beuel

Ehren-Obermöhn Evi Zwiebler verteilt im Beueler Rathaus die Eintrittskarten für die Nostalgiesitzung. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Wer bisher keine Eintrittskarte für die Beueler Nostalgiesitzung hat, hat noch eine Chance: Der General-Anzeiger verlost 30 Tickets für die Veranstaltung am 26. Januar.

Bereits um 14.30 Uhr hatten sich am Dienstag die ersten Karnevalsfreunde im Beueler Rathaus in der Wartereihe angestellt – obwohl die Abgabe der Eintrittskarten für die Nostalgiesitzung erst um 17 Uhr begann. „Ich war in den Vorjahren schon zweimal hier, aber leider immer zu spät und habe deshalb keine Karten mehr bekommen. Deshalb war ich heute schon so früh in Beuel und war der Zweite in der Warteschlange“, sagte ein Mann, der extra mit dem Bus auf die andere Rheinseite gekommen war.

Wer keine Eintrittskarte erhalten hat oder keine Zeit hatte, sich im Rathaus anzustellen, der hat jetzt noch die Chance, bei der Kartenverlosung des General-Anzeigers zwei der beliebten Tickets zu gewinnen. Der GA verlost 15 mal zwei Karten für die Beueler Nostalgiesitzung am Donnerstag, 26. Januar. Interessenten können sich per E-Mail an service@ga.de wenden. Aus allen Einsendungen werden dann 15 Gewinner von einer „Redaktions-Glücksfee“ ermittelt. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die gewonnenen Eintrittskarten liegen dann an der Abendkasse aus.

Warum ist die Kartennachfrage so groß? Dazu Georg Larmann aus Beuel: „Es ist jedes Mal eine herrliche Atmosphäre im Zeughaus.“ Und Alice Udelhofen aus Bonn-Castell meint: „Es ist halt Karneval wie früher mit Rednern. Die großen lauten Sitzungen sind nicht mehr mein Ding.“ Doris Richarz aus Ramersdorf sagt: „Ich liebe diesen leisen, ursprünglichen Karneval.“

Die Sitzung beginnt am Donnerstag, 26. Januar, um 17.45 Uhr im Zeughaus der Beueler Stadtsoldaten, Rheinaustraße 129, Eingang im Brückenbogen. Der Einlass ist ab 17 Uhr. Es gibt keine reservierten Plätze. Da der Eintritt wie erwähnt kostenlos ist, wird jeder Gast gebeten, am Tag der Sitzung am Eingang den Nostalgie-Sticker zum Preis von 11,11 Euro zu kaufen. Der Erlös des Abends geht an die Bürgerstiftung Beuel, die die Sitzung gemeinsam mit den Stadtsoldaten und dem General-Anzeiger veranstaltet.

Stadtsoldaten bewirten die Gäste

An dem Sitzungsabend werden sich Mitglieder des Beueler Stadtsoldaten-Corps um die Verpflegung der Gäste im Zeughaus kümmern. Speisen und Getränke werden zu zivilen Preisen angeboten. Auch diese Arbeit wird ehrenamtlich erledigt.