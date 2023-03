Beeinträchtigungen in der kommenden Woche Warum die Gewerkschaften in Bonn drei Tage hintereinander streiken

Kurz vor Beginn der dritten Tarif-Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst gehen die Beschäftigten noch einmal in den Streik. Verdi hat für Montag und Dienstag nächster Woche zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen, was den öffentlichen Nahverkehr in Bonn, Köln und dem Rhein-Sieg-Kreis lahmlegen wird. Die Komba-Gewerkschaft, die in Bonn besonders stark vertreten und in der vor allem die Belegschaft der Kitas organisiert ist, wird am Donnerstag streiken. Während die Arbeitgebervertreter die neuerlichen Ankündigungen nicht nachvollziehbar finden, wollen die Gewerkschafter ihren Forderungen Nachdruck verleihen.