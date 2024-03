Wenn Altglas die Nachtruhe stört Beueler wollen Glascontainer aus Wohngebiet verlegen

Unter besonderen Umständen kann Altglas ganz schön schlafraubend sein – oder einem die Feiertags- und Wochenendruhe vermiesen. Das geht einem Beueler so, der in der Nähe der Altglascontainer im Bereich Broichstraße/Haldenstraße wohnt und sich deswegen an die Stadtverwaltung wendete und beantragte, die Glascontainer zu verlegen, da diese, entgegen den Regeln, auch an Sonn- und Feiertagen ab 7 Uhr befüllt würden. „Bei der Wahl des Standortes wurde offensichtlich nicht berücksichtigt, dass die meisten Schlafzimmer der umliegenden Häuser zu den aufgestellten Containern gelegen sind“, beklagte sich der Bürger. Es sei leider auch zu beobachten, dass die Container an Sonn- und Feiertagen „lang anhaltend und sehr geräuschintensiv“ Container befüllt werden.“