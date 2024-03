Festival in Bonn Diese Band feiert nach sechs Jahren ihr Comeback beim Green Juice

„Wir sind total stolz darauf und freuen uns, dass Heisskalt das Ende der Bandpause mit uns feiern wollen“, gab Veranstalter Julian Reininger in einer Mitteilung bekannt. Das Festivalprogramm sei eigentlich schon komplett gewesen. Einen Auftritt der vierköpfigen Rockgruppe aus Baden-Württemberg habe man aber nicht ablehnen wollen. „Die Energie, die Wucht und die Emotion der Musik von Heisskalt muss man live erleben - das ergänzt das Programm des Green Juice 2024 einfach perfekt“, so Reininger. An welchem der zwei Festivaltage Heisskalt auftritt, wollten die Veranstalter zunächst nicht bekannt geben. Der genaue Spielplan werde am 28. März veröffentlicht.