Festival in Bonn : Green Juice gibt weitere Headliner für 2023 bekannt

Festival in Bonn

Täglich 7500 Besucher erwarten die Macher der Green Juice Festival in diesem Jahr. Foto: Meike Böschemeyer

Beuel Casper und die Donots standen bereits fest. Jetzt hat die fünfdrei eventagentur zwei weitere Headliner für das Green Juice Festival 2023 bekannt gegeben. Damit ist das Line-up für den 3. bis 5. August komplett.

Neben Casper und den Donut werden beim Green Juice Festival am 3. bis 5. August 2023 auch die Bands Leoniden und Von Wegen Lisbeth auf der Bühne stehen. Das gab Festivalgründer Julian Reininger am Dienstag bekannt.

Die Kieler Indie-Rock-Band Leoniden startete als Schülerband mit den Brüdern Lennart (Gitarre) und Felix Eicke (Schlagzeug), Djamin Izadi (Synthesizer) und JP Neumann (Bass), damals noch unter dem Namen Leoniden Cabaret. Der Sänger Jakob Amr stieß 2015 zur Band dazu. 2021 veröffentlichte die Band das Album Complex Happenings Reduced to a Simple Design (Two Peace Signs). Das selbstbetitelte Debütalbum, Leoniden (Two Peace Signs), erschien 2017 über das bandeigene Label.