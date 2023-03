Festival in Bonn : Welche Acts spielen wann auf dem Green Juice 2023?

Täglich 7500 Besucher erwarten die Macher der Green Juice Festival in diesem Jahr. Foto: Meike Böschemeyer

Beuel Das Line-up für das Green Juice Festival 2023 ist komplett. Die Veranstalter hat nun bekannt gegeben, welche Bands und Künstler an welchem Tag auf der Bühne stehen. Zudem gibt es nun auch Tickets für einzelne Tage.

Das Line-up und die jeweiligen Zeiten des Green Juice Festivals vom 3. bis 5. August 2023 stehen fest. Am Donnerstag wird die Bonner Nachwuchsband Twentyseven das Festival eröffnen. Am ersten Festivaltag stehen zudem Dilla, Von Wegen Lisbeth und die Donots auf dem Programm. Am Freitag starten am frühen Nachmittag Get Jealous mit ihrer Show. Anschließend treten Raum27, Power Plush und Ennio auf. Dann folgt Schmyt und zum Tagesabschluss stehen die Leoniden im Park Neu-Vilich auf der Bühne. Das teilte der Veranstalter am Mittwoch mit.

Die Kieler Indie-Rock-Band Leoniden startete als Schülerband mit den Brüdern Lennart (Gitarre) und Felix Eicke (Schlagzeug), Djamin Izadi (Synthesizer) und JP Neumann (Bass), damals noch unter dem Namen Leoniden Cabaret. Der Sänger Jakob Amr stieß 2015 zur Band dazu. 2021 veröffentlichte die Band das Album Complex Happenings Reduced to a Simple Design (Two Peace Signs). Das selbstbetitelte Debütalbum, Leoniden (Two Peace Signs), erschien 2017 über das bandeigene Label.

Die Band Von Wegen Lisbeth stammt aus Berlin und macht primär deutschen Indie-Pop. Sie wurde 2006 unter dem Namen Fluchtweg gegründet. Sänger Matthias Rohde schreibt einen Großteil der Texte selbst. Bekannt geworden ist die Gruppe auch für den Gebrauch außergewöhnlicher Instrumente. So gehört die Steel Drum ebenso zu ihrem Instrumente-Repertoire wie das Kinderglockenspiel.

Green Juice: Caspar spielt zum Abschluss am Samstag

Weitere Bands spielen am Samstag: Rogers eröffnet gegen Nachmittag die Bühnenshow, dann folgen Toys2Masters, Ice Cream At The Alligator Park, Sperling, Anaïs und My Ugly Clementine. Der Höhepunkt am Samstagabend, zum Abschluss des Green Juice Festivals in diesem Jahr, ist der Auftritt von Casper.

„Den größten Kracher der bisherigen Festivalgeschichte sparen wir uns selbstverständlich bis zum Schluss auf“, verkündet Festivalgründer Julian Reininger. „Wir sind überzeugt, dass in diesem Jahr 7.500 begeisterte Besucherinnen und Besucher pro Tag mit uns die größte Party feiern werden, die der Park Neu-Vilich bisher gesehen hat. Und wir sind stolz, dass wir nach 15 Jahren mit diesem Line-up immer noch hier sein können“, so Reiniger.