Veranstaltung in Beuel : Green Juice Festival fällt auch 2021 aus

Bonn Jetzt steht es fest: Auch in diesem Jahr wird das Green Juice Festival in Bonn aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden können. Einen Ausweichtermin gibt es aber bereits.

Auch in diesem Jahr wird das Green Juice Festival in Bonn aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden können. Das teilten die Veranstalter am Donnerstag über Instagram mit. Bereits im vergangenen Jahr hatte das Festival nicht stattfinden können. Auf ihrer Internetseite teilen die Veranstalter folgende Meldung: „[a]ufgrund der aktuellen Situation rund um das Corona-Virus kann das Green Juice Festival 2021 leider nicht wie geplant stattfinden.“

In der Meldung heißt es weiter, dass das Festival stattdessen am 29. und 30. Juli 2022 stattfinden soll. Die bereits gekauften Tickets sollen weiter ihre Gültigkeit behalten und auch das Line-Up, das in diesem Jahr an dem Festival hätte teilnehmen sollen, soll für 2022 wieder zugesagt haben.