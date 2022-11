Grüngürtel am Pleiser Hügelland : Bepflanzung dient als Sichtschutz zum Neubaugebiet

Niederholtorf Weil hinter den Grundstücksgrenzen sensible Ökoräume beginnen, lässt die Stadt Bonn einen Grüngürtel anpflanzen. Dieser soll als Sichtschutz zum Neubaugebiet Holtorf-Süd dienen.

Das Neubaugebiet Holtorf-Süd nimmt allmählich Gestalt an. In den vergangenen Monaten haben viele Bauherren mit dem Bau ihrer Häuser begonnen und diese größtenteils auch schon fertiggestellt und bezogen.

Sensible Ökoräume

Weil die Baugrundstücke zwischen Löwenburgstraße und Burghofstraße an sensible Ökoräume wie das Pleiser Hügelland und den Ennertwald angrenzen, hatte die Stadt Bonn im Zuge des Bebauungsplanverfahrens eine umfangreiche Begrünung an der Süd- und an der Westflanke des Neubaugebiets als Ausgleichsmaßnahme festgelegt.