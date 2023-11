Aktion in Holzlar Grundschüler spenden an Sankt Martin Lebensmittel an die Tafel

Die Kinder hatten in den Klassen auch erfahren, wofür es die Tafel überhaupt gibt. „Ich dachte, mit Tafel meinen die die an der Wand“, sagte Mila, die auch selbst eine Kreidetafel zu Hause hat. Aber um die geht es nicht: Es geht um den Esstisch, und der ist in manchen Haushalten eben nicht so gut gedeckt wie in anderen. Paulina (8) von der 3a hatte von den Tafeln gehört. „Da gehen Familien hin, die nicht so viel Geld haben.“