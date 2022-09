Feuer in Beuel : Brennender Bus beschädigt Gärten und Fassaden

Hoholz In Bonn-Hoholz ist am späten Montagabend ein Bus der Linie 608 vollständig ausgebrannt. Da aufgrund der hohen Wärmestrahlung auch eine Gebäudefassade beschädigt wurde, beträgt der Schaden mehrere hunderttausend Euro.

Ein Bus ist am späten Montagabend in Bonn-Hoholz vollständig ausgebrannt. Das teilte die Feuerwehr in der Nacht zum Dienstag mit. Der Busfahrer der Linie 608 habe die Einsatzkräfte demnach etwa um 23.25 Uhr in den Veilchenweg gerufen, nachdem er am Heck des Fahrzeugs eine Rauchentwicklung entdeckt habe. Weil der Mann vorher den Bus abgestellt hatte, um Pause zu machen, befanden sich laut Feuerwehr keine Menschen in dem Fahrzeug.